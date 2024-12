Primul deces de gripa din acest sezon. Pacientul, un barbat de 77 de ani, nu era vaccinat antigripal

INSP anunta primul deces cauzat de gripa in Romania, in acest sezon. Pacientul, un barbat de 77 de ani, nu era vaccinat antigripal.Institutul National de Sanatate Publica anunta, vineri, primul deces confirmat cu virus gripal. Este vorba de un barbat in varsta de 77 ani, din judetul Olt, nevaccinat anti-gripal si care a fost confirmat cu virus gripal tip A, ... citește toată știrea