Brasovul a gazduit in 17 si 18 noiembrie cea de-a doua editie a Conferintei "EDU.DUAL -Relevanta practicii in formarea profesionala", tema editiei din acest an modul in care se vor implementa proiectele de construire a campusurilor duale, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta. De asemenea, cei 200 de participanti au aflat care sunt tendintele europene in ceea ce priveste invatamantul dual de la experti din Elvetia, Germania si de la Ministerul Educatiei. Cu exceptia celui de ... citeste toata stirea