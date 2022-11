Primul exercitiu de blackout din Romania. Cum putem supravietui trei zile fara curent si gaze

Primul exercitiu de blackout din Romania a avut loc, in weekend, la Medias. Exercitiul si a propus sa invete populatia cum sa supravietuiasca unei pene de curent de lunga durata si fara surse de caldura.Prin exercitiul de blackout, de cautare-salvare si de supravietuire in caz de pana majora de curent populatia a aflat cum trebuie sa actioneze in diferite situatii neprevazute.De vineri si pana duminica au fost programate la Medias, exercitii de cautare-salvare si de supravietuire, in ... citeste toata stirea