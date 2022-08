"Primul ghiozdan" va ajunge in scolile din municipiul Brasov in aceasta saptamana

Elevii care incep clasa pregatitoare din Brasov vor primi si anul acesta, la timp, pachetele cu rechizite scolare acordate prin programul "Primul Ghiozdan". Procedura de achizitie a rechizitelor a fost incheiata, iar potrivit explicatiilor directorului Directiei de Asistenta Sociala Brasov, Mariana Topoliceanu, in perioada 29 august - 2 septembrie, pachetele vor ajunge in scoli.Anul acesta, conform deciziei Consiliului Local Brasov, valoarea "Primului ghiozdan" va fi de 200 de lei, in ... citeste toata stirea