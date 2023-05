Tinerii care temina anul aceasta facultate isi vor putea prezenta lucrarea in fata reprezentantilor marilor companii din Brasov. Evenimentul "Absolventii in fata companiilor" (AFCO) se va organiza in 9 mai, la Aula Universitatii Transilvania. Absolventii inscrisi trebuie sa prezinte un scurt rezumat al lucrarii de licenta sau al unei lucrari stiintifice, pe care au realizat-o de curand, pe un poster A1. ... citeste toata stirea