Primul om cu transplant de ochi si fata: cum arata la un an de la operatie

O echipa chirurgicala de la centrul medical american NYU Langone Health a efectuat, in mai 2023, primul transplant total de ochi si partial de fata din lume. La un an de la operatie, barbatul s-a recuperat remarcabil."Bucuria de a savura din nou alimente solide. Simpla placere de a experimenta mirosuri. Acestea sunt doar cateva dintre momentele de zi cu zi pe care Aaron James le pretuieste acum, la peste un an distanta de la momentul in care a fost supus primului transplant total de ochi si ... citește toată știrea