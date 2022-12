Prima misiune a elicopterului SMURD de la Brasov, pentru salvarea unui barbat de 55 de ani in stare critica a avut loc luni.Echipajul elicopterului SMURD de la Punctul de Operare Aeromedical Brasov a intervenit luni, de urgenta in localitatea Fagaras, pentru salvarea vietii unei persoane aflate in stare critica, diagnosticata cu sindrom coronarian acut.Aceasta este prima misiune de salvare ... citeste toata stirea