Comisia de Circulatie a aprobat joi, amenajarea unui parc in cartierul Bartolomeu, in zona Avantgarden.Unul dintre proiectele discutate si avizate de Comisia de Circulatie in sedinta de joi, 19 octombrie, este cel referitor la amenajarea unui parc in cartierul Bartolomeu, pe strada Lanii, vis-a-vis de Serviciul de Protectia a Plantelor, proiect aflat in faza de studiu de fezabilitate.Parcul se va amenaja pe o