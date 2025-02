Primul pas in operationalizarea OMD Judetul Brasov. Organizatia va consolida statutul Brasovului ca principala destinatie turistica a Romaniei

Consilierii judeteni au aprobat Statutul OMD Judetul Brasov.Administratia judeteana a pus bazele Asociatiei "Organizatia de Management al Destinatiei (OMD) Judetul Brasov", prin aprobarea participarii Judetului Brasov, in calitate de membru fondator, la constituirea acestei structuri parteneriale.Decizia a fost luata in sedinta ordinara din 30 ianuarie 2025, cu votul unanim al consilierilor judeteni, care au mai aprobat Statutul OMD Judetul Brasov, cuantumul cotizatiei anuale, in valoare de ... citește toată știrea