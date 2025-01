Primul pas real pentru DEBLOCAREA traficului pe Valea Prahovei. Pistol (CNAIR): "Sunt increzator ca lucrarile vor fi finalizate foarte repede, cel putin pe Comarnic"

Primul pas real pentru deblocarea traficului pe Valea Prahovei. Directorul CNAIR, Cristian Pistol afirma ca are toata increderea ca acei constructori sunt suficient de bine mobilizati sa finalizaze lucrarile, cel putin pe centura Comarnic.Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a vorbit in exclusivitate la Gandul.ro, despre deblocarea traficului pe DN1, pe Valea Prahovei, si sansele ca in acest an sa fie finalizate cele doua variante ocolitoare - si cea de la Comarnic, si cea de la Azuga-Busteni. ... citește toată știrea