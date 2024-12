Primul pilot forat pe Autostrada Sibiu - Fagaras

Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a anuntat marti, 17 decembrie, ca au inceput lucrarile la primul pod de pe Autostrada A13 Sibiu - Fagaras. Astfel, in 16 decembrie, s-a turnat primul pilot forat la o structura aflata in zona localitatii Sambata de Sus.Conform explicatiilor sefului de santier, Caudiu Coman, odata cu finalizarea forarii acestui pilot, urmeaza sa fie turnat betonul. "Mai lucram la o a doua structura, unde am inceput excavarile la fundatii, iar spre sfarsitul ... citește toată știrea