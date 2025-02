Primul proces, pierdut, al doilea castigat. Litigiul dintre Primaria Brasov si Fin-Eco SA a ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie

Deschis in 10 iulie 2023, litigiul dintre Primaria Brasov si firma Fin-Eco SA, prin care municipalitatea brasoveana a solicitat societatii comerciale sa suporte costurile de inchidere a fostului depozit de deseuri menajere de la Timis Triaj, a ajuns la ultima instanta: Inalta Curte de Casatie si Justitie, a carei decizie nu mai poate fi contestata. Dosarul la ICCJ a fost deschis de Fin-Eco in 30 ianuarie 2025, cauza se afla in procedura de filtru, iar primul termen de judecata urmeaza a fi ... citește toată știrea