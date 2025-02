Primul proiect finantat prin PNRR, finalizat in judetul Brasov

Consiliul Judetean Brasov a finalizat punerea in functiune a tuturor echipamentelor medicale incluse in proiectul "Dotarea Spitalului Clinic de Obstetrica Ginecologie *Dr. I.A. Sbarcea* cu echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii asociate asistentei medicale". Prin intermediul acestui proiect in valoare totala de 3.409.051 lei, finantat integral din fonduri europene nerambursabile accesate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), zece loturi de ... citește toată știrea