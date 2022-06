Primul referendum din Romania pentru demiterea unui primar. De ce nu-l mai vor oamenii, dupa 18 ani de mandat

In 19 iunie, la Dumbravita, judetul Brasov, se va organiza primul referendum pentru demiterea unui primar din Romania. Aflat la al cincilea mandat, Zachiu Popa ar putea iesi pe usa din dos a primariei si ar putea intra in istorie. Pentru prima oara in Romania, o localitate organizeaza referendum pentru demiterea unui primar. Si nu este vorba despre un edil aflat la primul mandat, despre care locuitorii nu stiau ce poate, ci este un primar aflat la al cincilea mandat. Duminica, 19 iunie, in ... citeste toata stirea