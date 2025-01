Primul salvat din 2025

In prima zi din 2025 (miercuri, 1 ianuarie), in jurul orei 16:00, pompierii militari din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Brasov au raspuns cu promptitudine unui apel pentru salvarea unui caine cazut in apa rece a canalului Timisului Sec, in zona Metrom.Salvatorii au intervenit rapid, reusind sa-l extraga pe Emir, patrupedul speriat si epuizat, din apele inghetate. Cu semne evidente de hipotermie, dar nevatamat, cainele a fost incalzit si incurajat de echipaj, care nu s-a dat batut pana ... citește toată știrea