Primul spital de psihiatrie pediatrica din Transilvania

Consiliul Judetean (CJ) Cluj a construit de la zero si a inaugurat, marti, 14 mai, un spital de psihiatrie pediatrica, singurul din Transilvania si unic la nivel national din punctul de vedere al facilitatilor, se arata intr-o informare a CJ Cluj.Proiectul a fost finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, 38.869.411,90 lei, cu TVA."Este o noua investitie pe care am finalizat-o pentru Spitalul nostru de Copii si in beneficiul pacientilor care vor fi examinati ... citește toată știrea