Primul strat de asfalt, pe tot "Drumul de sub munte"

Soferii care folosesc "Drumul de sub munte" din Tara Fagarasului (format din drumurile judetene DJ 104A, DJ 105C, DJ 105P) nu mai sunt pusi in situatia de a trece prin gropi si nici prin praf, asta pentru ca, pe toata lungimea, pe artera a fost turnat primul strat de asfalt, cel de baza (pe care se poate circula in conditii de siguranta). Anuntul a fost facut ieri de presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, dupa ce a verificat in teren stadiul lucrarilor la acest drum, dar si la ... citeste toata stirea