Primul tratament nou, in ultimii 50 de ani, pentru crizele de astm

Cercetatorii de la King's College din Londra sustin ca au descoperit un nou tratament pentru crizele de astm. Injectia cu Benralizumab ar diminua actiunea sistemului imunitar care de multe ori poate agrava starea pacientului atat in astmul bronsic, cat si in afectiunea pulmonara numita boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC), scrie BBC.Benralizumab este deja utilizat in cazurile cele mai severe, dar cele mai recente cercetari sugereaza ca ar putea fi utilizat uzual.Benralizumab vizeaza ... citește toată știrea