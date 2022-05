Meteorologii au anuntat primul val de canicula, in Romania.Vor fi temperaturi de 35 de grade Celsius la umbra.Potrivit ANM, de miercuri, vremea se incalzeste in majoritatea zonelor din tara.In Transilvania, in cea mai mare parte a intervalului 30 mai-12 iunie, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit, in medie cu maxime termice de 24...27 de grade si minime de 9...14 grade, iar in perioada 2-6 iunie va deveni local ... citeste toata stirea