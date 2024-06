Primul val de canicula loveste Romania saptamana viitoare. Cupola de foc este deja deasupra Europei

Primul val de canicula din aceasta vara va lovi Romania, cel mai probabil, de la inceputul saptamanii viitoare.Anuntul a fost facut, la un post TV, de catre directoarea ANM Elena Mateescu. Fenomenul de cupola de foc se manifesta deja in Europa, Spania fiind cea mai afectata de valul de caldura extrema."Este posibil sa consemnam, mai ales saptamana viitoare, cel putin in prima parte a saptamanii, valori de 37-38 de grade, in special in partea de sud si sud-est a ... citește toată știrea