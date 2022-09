"Primul venit - primul servit", in programul national de fertilizare in vitro

Programul prin care sunt decontate pana la 3 proceduri de fertilizare in vitro pe an a fost aprobat de Guvern, in contextul in care in 2021 a fost un record negativ absolut al natalitatii in Romania, cu doar 179.854 de nasteri. In acest an, natalitatea a scazut cu 20% in primele 6 luni din acest an fata de perioada similara din 2021, a anuntat miercuri ministrul Familiei, Gabriela Firea, intr-o declaratie la guvern. Anul acesta proiectul se va aplica de la 1 octombrie. Urmeaza sa se aprobe ... citeste toata stirea