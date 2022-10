"Prin pictura ma racordez la Divinitate"

Fostul prefect de Brasov, Mihai Mohaci, si-a descoperit latura creativa inca din studentie, iar dupa Revolutie arta a trecut in planul secund. "Un drum lung care trebuia parcurs. Dragostea pentru arta nu a aparut acum, o aveam din familie de cand eram la scoala primara. Am mai avut o expozitie de pictura in studentie, insa dupa Revolutie arta a trecut in plan secund, in nebunia de atunci cand doream schimbarea", a declarat pentru BizBrasov Mihai Mohaci.In politica a intrat in 1998 ca ... citeste toata stirea