Prin Rasnov, cu 1,08 la mie

Duminica, 29 septembrie, in jurul orei 19.20, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov "au identificat si extras din trafic, pentru a nu mai reprezenta un pericol, un conducator auto, aflat sub influenta alcoolului", se arata in raportul IPJ Brasov.Soferul oprit pentru controlul de rutina, in varsta de 58 de ani, prezenta indicii ale consumului de alcool, iar testarea a ... citește toată știrea