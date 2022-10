Prin sat, fara permis

Vremea frumoasa si calduroasa din aceste zile i-a indemnat pe multi sa iasa la plimbare. Cand temperaturile atingeau punctul maxim, un barbat din Harseni a decis sa iasa la plimbare prin sat. Numai ca nu a mers pe jos, ci a urcat la volanul masinii pe care o detinea. Un singur fapt a omis barbatul in varsta de 42 de ani: ca nu are permis de conducere. Politistii l-au oprit si i-au intocmit dosar penal. "La data de 18 octombrie 2022, in jurul orei 15:50, politistii din cadrul Sectiei de Politie ... citeste toata stirea