Principesele din Cetatea Fagarasului. Ecaterina de Brandenburg si nunta ca-n povesti cu Gabriel Bethlen

Katharina von Brandenburg s-a nascut in anul 1602 si a fost fiica principelui elector de Brandenburg, Johann Sigismund si a Anei de Prusia. Destinul Ecaterinei va fi legat de cel al principelui Gabriel Bethlen, una dintre cele mai proeminente figuri ale sec. XVII din Transilvania. O nunta superba a avut loc in urma unui tratat politic. ,,Casatoria a fost una dictata de interese politice si incheiata in urma nogocierii cu fratele ei, electorul Georg Wilhelm. Mariajul contractat i-a asigurat lui ... citeste toata stirea