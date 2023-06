Marti, 6 iunie, in jurul orei 11.15, politistii au oprit in trafic, pe strada Mihai Viteazul din Brasov, o autoutilitara, la volanul careia de afla un localnic, in varsta de 52 de ani.Primele discutii purtate de politisti cu acesta le-a creat suspiciunea ca barbatul s-ar fi aflat sub influenta alcoolului, motiv pentru care s-a procedat la testarea lui din punct de vedere al stabilirii prezentei alcoolului in organism, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 1,28 la mie! Mai mult, barbatul nu ... citeste toata stirea