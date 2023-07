Politistii din Rasnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, fata de o persoana banuita de comiterea infractiunii de "tentativa la furt calificat" dintr-o locuinta.Astfel, "miercuri, 28 iunie, in jurul orei 23.00, politistii au fost alertati cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-o locuinta din orasul Rasnov si a fost surprinsa in timp ce incerca sa sustraga mai multe bunuri. Un echipaj de politie s-a deplasat de indata ... citeste toata stirea