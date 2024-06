Prins cu "250 de doze", 600 si 3.400 lei bucata. Stoc de droguri si acasa

Luni, 3 iunie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Brasov, au realizat o actiune de prindere in flagrant delict si o perchezitie domiciliara, in municipiul Brasov. Vizata a fost o persoana de 30 de ani, din municipiul Bucuresti, cercetata pentru trafic de droguri de mare risc. "Din materialul probator administrat in cauza a reiesit ca aceasta ar fi detinut si comercializat droguri de mare risc, ... citește toată știrea