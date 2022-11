Politistii au identificat un barbat, domiciliat in comuna Racos, care detinea, la domiciliu, mai multe articole pirotehnice. Au fost identificate:52 cutii cu articole pirotehnice neetichetate in limba romana, fiecare cutie continand un numar de 60 articole pirotehnice.16 articole pirotehnice tip artificii neinscriptionate in limba romana;1 baterie articole pirotehnice tip ... citeste toata stirea