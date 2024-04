Prins cu "numere de camuflaj" pe camionul pus sub sechestru

Vineri, 5 aprilie, in jurul orei 23.30, politistii de la Predeal au identificat in trafic un autocamion cu remorca care avea numere de inmatriculare ce nu corespundeau din punct de vedere al legalitatii. In timpul verificarii documentelor, s-a constatat ca permisul de conducere al barbatului (53 de ani) este retinut pentru alte abateri rutiere, iar la momentul controlului nu avea dreptul de a conduce valabil, iar ansamblul de vehicule (atat capul tractor, cat si semiremorca) se aflau sub un ... citește toată știrea