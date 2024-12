Prins cu petarde la vanzare, controlat si acasa

Joi, 19 decembrie, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Brasov au identificat un barbat, de 42 de ani, care incerca sa ofere spre vanzare articole pirotehnice, in municipiul Brasov, fara a fi autorizat in acest sens.Astfel, dupa ce au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la locuinta barbatului si dupa ce au verificat autoturismul acestuia, politistii au identificat cantitatea totala de 170 de kilograme de articole pirotehnice, din ... citește toată știrea