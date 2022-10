Sectia 2 Politie Brasov a reusit sa prinda in timp record un hot de biciclete, arestat pe loc si inculpat pentru "furt calificat"."Din cercetarile efectuate in cauza, cadrele de politie au stabilit faptul ca, sambata, 22 octombrie, o persoana de sex masculin ar fi patruns, prin fortarea usii de acces, in scara unui imobil din municipiul Brasov si ar fi sustras o bicicleta. In urma activitatilor ... citeste toata stirea