Prins in Grecia: Fuga lui Ioan Neculaie a durat o saptamana

Ioan Neculaie (64 de ani), fostul patron al FC Brasov, a fost prins sambata, 29 ianuarie, de Politie, dupa ce a fost dat in urmarire internationala, ca urmare a condamnarii pe care a primit-o acum o saptamana de la Curtea de Apel Brasov, doi ani si doua luni de inchisoare, pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor.Neculaie, care nu fusese gasit acasa pentru punerea in executare a sentintei, dictata la 21 ianuarie 2022, a fost prins in Grecia, la Salonic, cu un look total schimbat.