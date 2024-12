Prins la a 3-a hotie. Fura de la femei, in statii RATBV sau in autobuze

Un caz de furt reclamat in 12 decembrie a fost rezolvat de Sectia Regionala de Politie Transporturi Brasov. O femeie a reclamat atunci faptul ca, in timp ce acesta se afla in Gara Brasov, i-ar fi fost sustras din rucsac un portofel, care continea o suma de bani, actul de identite si un card bancar.Cercetarile au condus la identificarea unui barbat, de 55 de ani, din orasul Rasnov. "In cadrul verificarilor efectuate, dupa identificare, politistii au constatat ca, anterior acestei infractiuni, ... citește toată știrea