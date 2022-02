Prins la Budila: Bucurestean cu permis fabricat

Sambata, 12 februarie, in jurul orei 19.20, politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 36 ani din municipiul Bucuresti, care conducea un autoturism pe strada Principala din localitatea Budila, judetul Brasov. La solicitatea politistilor de a prezenta documentele personale si ale autovehiculului, barbatul a prezentat un permis de conducere asupra caruia exista suspiciunea ca ar fi fals, s-a consemnat in raportul ulterior al IPJ."De asemenea, in urma ... citeste toata stirea