Prins la Gara, de Politia TF: Nici permis, nici RCA, nici ITP

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Regionala Transporturi Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere". Potrivit raportului de duminica al IPJ Brasov, la data de 29 septembrie, politistii au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 52 ani, care conducea un autovehicul in zona adiacenta Garii Brasov. In urma verificarilor efectuate in baza de date a ... citeste toata stirea