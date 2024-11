Prinsa dupa casa de marcat, cu marfa de 530 de lei neachitata

Miercuri, 6 noiembrie, in jurul orei 11:15, politistii de la Sectia 4 Brasov au fost sesizati de catre reprezentantii unei unitati comericiale cu privire la faptul ca o persoana ar fi sustras mai multe articole din magazin. "In scurt timp, politistii s-au deplasat la sediul unitatii comerciale, pe strada Calea Bucuresti, din municipiul Brasov, unde, in urma verificarilor efectuate, au stabilit ca o femeie, de 29 de ani, ar fi sustras din ... citește toată știrea