Prinsa la Sacele, hoata de Bucuresti

In noaptea de luni spre marti, 24/25 iunie, in jurul orei 2.15, pe bulevardul George Moroianu din Sacele, politistii au depistat doua persoane, in stare avansata de ebrietate."In cadrul controlului, pentru identificarea persoanelor, politistii au efectuat interogari in baza de date, prin aplicatia e-DAC, context in care au constatat ca una dintre acestea, respectiv o ... citește toată știrea