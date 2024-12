Prinsi cu gunoiul in padure. Pe loc, 10.000 lei

Trei barbati au fost surprinsi de jandarmi in timp ce aruncau deseuri menajere intr-un loc in care acest lucru nu era permis. Jandarmii montani au fost cei care au dat peste cei trei chiar in momentul in care descarcau gunoiul din caruta, la marginea orasului Zarnesti."Jandarmii montani au surprins, in zona Barsa Fierului din orasul Zarnesti, trei barbati, in timp ce aruncau o cantitate de aproximativ 80 de kg de gunoi menajer intr-o zona ferita, dar care se afla in fondul forestier. Fapta ... citește toată știrea