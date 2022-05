Prinsi cu sacosa de cosmetice si predati Politiei

Politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt", deschis in cursul zilei de joi, 19 mai, cand au fost chemati de un vanzator sa "ridice" doi barbati care ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin. Politistii au identificat persoanele in cauza ca fiind doi barbati, cu varste de 38 ani, respectiv 41 ani si au stabilit faptul ca acestea ar fi sustras mai multe produse cosmetice din ... citeste toata stirea