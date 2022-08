In noaptea de 12 spre 13 august 2022, politistii de la Transporturi, impreuna cu cei de la Investigatii Criminale Brasov, au prins in flagrant doua persoane, in timp ce furau din incinta unei firme, bunuri in valoare de aproximativ 5.000 de lei. Cei doi indivizi transportau bunurile furate cu o masina, astfel ca prejudiciul a fost ... citeste toata stirea