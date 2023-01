Prinsi la a treia motocicleta furata. Acasa aveau depozit de biciclete, trotinete si telefoane mobile, toate fara acte

De la un furtul unei motociclete, reclamat la inceputul anului, politistii din Fagaras au ajuns pe urmele unui "cuib de hoti". 5 case au fost perchezitionate, iar de aici s-a ridicat un adevarat "inventar de probe": 3 motociclete, biciclete, o trotineta electrica, telefoane mobile - cel mai probabil tot furate, pentru ca niciunul dintre "proprietari" nu a putut prezenta un act sau o explicatie care "sa stea in picioare".Doi sunt acum in arest, unul (considerat complice) e sub control judiciar, ... citeste toata stirea