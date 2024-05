Prinsi la "fiola de dimineata"

Sambata, 25 mai, in jurul orei 7.30, in timpul efectuarii unei actiuni pentru identificarea conducatorilor auto aflati sub influenta alcoolului sau a altor substante, politistii rutieri au oprit pe o strada din municipiul Brasov un autoturism la volanul caruia se afla un tanar, de 27 de ani, din judetul Neamt. "Conducatorul auto a fost testat din punct de vedere al consumului de substante ... citește toată știrea