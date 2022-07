"Printa" tot ce vrei: permis, asigurare, rezultat negativ Covid

Politistii din Alba au efectuat, marti, 12 iulie, 50 de perchezitii domiciliare in 9 judete si in Capitala, la persoane banuite de fals material in inscrisuri oficiale si instigare la fals material in inscrisuri oficiale."Au fsot efectuate 50 de perchezitii domiciliare, dintre care 34 in judetul Alba, 5 in judetul Hunedoara, cate doua in judetele Giurgiu, Sibiu si in municipiul Bucuresti si cate una in judetele Arad, Bihor, Brasov, Cluj si Timis, la persoane banuite de fals material in ... citeste toata stirea