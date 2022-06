Printesele din Cetatea Fagarasului. Doamna Stanca, principesa si apoi ostatica in Castelul din Fagaras

In anul 1919 Gimnaziul de fete din Fagaras primeste denumirea de ,,Doamna Stanca", actualmente Colegiul National ,,Doamna Stanca" ca semn al trecerii pe aici a doamnei voievodului Tarii Romanesti, Mihai Viteazul. Nicolae Iorga viziteaza orasul in perioada interbelica si ii indeamna pe fagaraseni sa ridice o statuie in cinstea doamnei Stanca. Monumentul strajuieste cetatea si a fost ridicat in anul 1938. Statuia Doamnei Stanca a fost lucrata de sculptorul Spiridon Georgescu. Epitaful este ... citeste toata stirea