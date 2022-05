Printul Charles se bucura de tihna din inima naturii: de la Viscri, la Valea Zalanului si Miclosoara

Aflat in vizita oficiala in Romania, printului Charles a incheiat prima sa zi in judetul Brasov. Dupa intalnirile oficiale de la Bucuresti, din 25 mai, cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciuca, dar si cu principesa Margareta, custodele coroanei regale a Romaniei, alteta sa regala s-a bucurat de odihna la proprietatea la casa sa de la Viscri. . Printul britanic a ajuns aici miercuri seara.Dupa doi ani de pandemie, timp in care a stat departe de Romania, printul ... citeste toata stirea