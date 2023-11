Printul Paul de Romania, dat in urmarire internationala de trei ani in dosarul Ferma Baneasa, cere justitiei franceze sa il scape de "cosmar".Printul Paul de Romania, condamnat la 3 ani si 4 luni de inchisoare cu executare in dosarul Ferma Baneasa, a cerut recent unui tribunal din Paris sa nu-l extradeze in Romania, unde are de executat pedeapsa pentru "implicarea sa intr-o escrocherie imobiliara regala in valoare de 120 de milioane de lire sterline", potrivit Libertatea, care citeaza Daily ... citeste toata stirea