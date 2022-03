Prizonierul huliganilor: sechestrat intr-o casa din Brasov, le-a fost o zi sac de bataie

Sectia Regionala de Politie Transporturi Brasov a anuntat mari, 15 martie, ca au finalizat un caz care pare unul de "razbunare mafiota". Un tanar de 24 de ani a fost sechestrat intr-o casa din Brasov si batut "in serie" de 3 indivizi. Nu a scapat "intreg", fiind dus cu Ambulanta la sptal. Totul s-a intamplat duminica, 12 martie, acuzatiile penale formulate in acest caz fiind de "vatamare corporala" si "lipsire de libertate"."Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, ... citeste toata stirea