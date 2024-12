Proba scrisa de la Titularizare 2025, stabilita oficial in 15 iulie. Perioada mai scurta la inscrieri pentru cei care trimit dosarele online

Proba scrisa de la Titularizare 2025 a fost stabilita oficial in 15 iulie, conform ordinului publicat deja in Monitorul Oficial. Concursul vine insa cu o noutate pe partea de inscriere.Astfel, daca este facuta fizic, inscrierea candidatilor se va face in perioada 5-16 mai 2025. In situatia in care inscrierea candidatilor se face exclusiv online, perioada este 5-12 mai 2025. Proba scrisa va avea loc in 15 iulie, iar primele rezultate vor fi comunicate in 22 iulie. Rezultatele finale vor fi ... citește toată știrea