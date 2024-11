Proba scrisa la Titularizare 2025 - pe 15 iulie

Proba scrisa la Titularizare in 2025 ar putea avea loc in 15 iulie. Asta daca va fi aprobat proiectul de metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare pus in dezbatere publica de Ministerul Educatiei. Proiectul cuprinde si calendarul pentru acest concurs, la care inscrierea s-ar putea face in perioada 5-16 mai 2025. De asemenea, probele practice/orale si inspectiile speciale la clasa arputea fi programate in ultimele saptamani de scoala, incepand din 30 mai 2025. ... citește toată știrea